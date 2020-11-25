Непохожая сама на себя Наталья Могилевская показала стильный лук в пальто на голое тело
Популярная украинская певица поделилась новым стильным фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке звезда предстала в очень броском образе, на который решится далеко не каждая. Так, Могилевская надела красное пальто, под которым не видно никакой другой одежды. Дополнили смелый наряд массивное украшение в виде золотой цепочки на шее и ярко-красная помада. В сочетании с блондинистыми волосами певицы и легким макияжем глаз этот образ выглядит очень стильно и трендово.
При этом певица выглядит немного не похожей на саму себя. Возможно, дело в непривычном макияже.
«Этот кровавый - цвет моей осени! Вам нравится? А какой ваш?», - написала звезда в подписи к фото.
Исхудавшая Бузова в микротопе напугала "сморщенным" животом: "Рожала уже не один раз..."
Жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "Меня спасали..."
Полностью поседевший Филипп Киркоров появился без парика, правдивые кадры: совсем дедушка
Дефолт в Украине, эксперт предупредил, каким будет доллар и что делать с деньгами: "Желательно перевести в..."
Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Очень красиво», «Что происходит, на каждом фото Наташа все меньше и меньше похожа на себя?», «Не узнать)», «Девочка-весна», «Моя нежная», «Вам очень идет. Чудесное фото!», «Вообще другая», «Почему красный цвет молодит женщин», «Прям не узнала вас с таким макияжем», «Женщина. Одна из лучших.. Для меня, самая лучшая...», «А кто это???? Это Наташа? Вообще не узнать! Я думала, какая-то супер-модель», - пишут люди.
Напомним, Могилевская в новом образе стала копией Дуа Липы: «Вот это отфотошопили..».
Как сообщала Politeka, Могилевская страстно прижалась к Дорофеевой, не сдержав эмоций: «До потери пульса…».
Также Politeka писала, что Могилевская в погоне за вечной молодостью заставила украинцев смеяться, видео: «Мы едва не вылетели…».