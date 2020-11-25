Непохожая сама на себя Наталья Могилевская показала стильный лук в пальто на голое тело

Популярная украинская певица поделилась новым стильным фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке звезда предстала в очень броском образе, на который решится далеко не каждая. Так, Могилевская надела красное пальто, под которым не видно никакой другой одежды. Дополнили смелый наряд массивное украшение в виде золотой цепочки на шее и ярко-красная помада. В сочетании с блондинистыми волосами певицы и легким макияжем глаз этот образ выглядит очень стильно и трендово.

При этом певица выглядит немного не похожей на саму себя. Возможно, дело в непривычном макияже.

«Этот кровавый - цвет моей осени! Вам нравится? А какой ваш?», - написала звезда в подписи к фото.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Очень красиво», «Что происходит, на каждом фото Наташа все меньше и меньше похожа на себя?», «Не узнать)», «Девочка-весна», «Моя нежная», «Вам очень идет. Чудесное фото!», «Вообще другая», «Почему красный цвет молодит женщин», «Прям не узнала вас с таким макияжем», «Женщина. Одна из лучших.. Для меня, самая лучшая...», «А кто это???? Это Наташа? Вообще не узнать! Я думала, какая-то супер-модель», - пишут люди.

Напомним, Могилевская в новом образе стала копией Дуа Липы: «Вот это отфотошопили..».

Как сообщала Politeka, Могилевская страстно прижалась к Дорофеевой, не сдержав эмоций: «До потери пульса…».

Также Politeka писала, что Могилевская в погоне за вечной молодостью заставила украинцев смеяться, видео: «Мы едва не вылетели…».