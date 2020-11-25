Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився зворушливим спільним фото зі своєю донькою

Популярний український гуморист любить хвалитися своєю маленькою дочкою в соцмережах і часто публікує кумедні фото і відео з нею. Як повідомляє Politeka.net, цього разу артист показав в Instagram більш зворушливе фото.

На чорно-білому знімку зображений момент, коли юна Ліза міцно обіймає тата, який спеціально нахилився до доньки. Дівчинка навіть заплющилася від такого емоційного моменту.

Судячи з усього, фото було зроблено під час недавнього святкування дня народження Ткача. У руці артиста навіть можна помітити якусь коробочку, можливо - з подарунком від дочки.

"Крихітка Лізі ... Вона мій найкращий подарунок, який я отримую щодня", - підписав знімок гуморист.

Його шанувальники активно коментують пост.

"Які ви милі", "Сімейка супер, обожнюю вас", "це настільки зворушливо", "це так мило) Заряд позитиву на цілий день", "така милота. Зворушливі татко з доцею", "найбільше щастя, найдорожче, що може бути на Землі", "дуже люблячий батько)) хорошої дівчинки", "Боже мій, яке це щастя! Скільки ж любові в цих міцних обіймах!", "Кращий тато, такі слова, приклад для інших батьків", - пишуть люди.

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