Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився зворушливим спільним фото зі своєю донькою
Популярний український гуморист любить хвалитися своєю маленькою дочкою в соцмережах і часто публікує кумедні фото і відео з нею. Як повідомляє Politeka.net, цього разу артист показав в Instagram більш зворушливе фото.
На чорно-білому знімку зображений момент, коли юна Ліза міцно обіймає тата, який спеціально нахилився до доньки. Дівчинка навіть заплющилася від такого емоційного моменту.
Судячи з усього, фото було зроблено під час недавнього святкування дня народження Ткача. У руці артиста навіть можна помітити якусь коробочку, можливо - з подарунком від дочки.
"Крихітка Лізі ... Вона мій найкращий подарунок, який я отримую щодня", - підписав знімок гуморист.
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Його шанувальники активно коментують пост.
"Які ви милі", "Сімейка супер, обожнюю вас", "це настільки зворушливо", "це так мило) Заряд позитиву на цілий день", "така милота. Зворушливі татко з доцею", "найбільше щастя, найдорожче, що може бути на Землі", "дуже люблячий батько)) хорошої дівчинки", "Боже мій, яке це щастя! Скільки ж любові в цих міцних обіймах!", "Кращий тато, такі слова, приклад для інших батьків", - пишуть люди.
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