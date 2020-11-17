Украинский актер, звезда «Квартал 95» Юрий Ткач озадачил новой выходкой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он записал срочное видеообращение. Ткач при помощи приложения изменил себе голос и лицо. В результате он выглядел очень забавно, хоть голос и звучал невероятно серьезно и представительно.

«Отнеситесь пожалуйста серьезно!», - подписал видео Ткач.

Актер с измененным голосом отметил, что у него есть вопрос для аудитории. Он подчеркнул, что вопрос короткий, но очень важный.

«Хотелось бы тоже не отставать от этих шикарных мега-трендов. Вопрос такого, очень серьезного, формата. Скажите, вам нравится, что снег пошел, или нет? Потому что мне ***», - закончил шутку Ткач на веселой ноте и матерном слове.

За 2 часа пост посмотрели три тысячи раз. В комментариях поклонники с удовольствием посмеялись над шуткой актера.

«Да, всё круто, а то вечно ток после Нового Года снег видим в лучшем случае. Может нормальный климат возвращается», «спасибо за настроение!», «Мистер груша», «Я тоже валяюсь от смеха», «Зачем ты ел груши?», «Похудел что-ли?)», «Юра, вы классный актер», «Юрчик, от мега трендов ты не отстаёшь, молодец», - пишут пользователи сети.

Напомним, что круглощекие Кошевой и Ткач удивили украинцев музыкальной выходкой: "Моцарт, Бах плачут в сторонке".

Как Politeka писала, Юрий Ткач ошеломил переменами во внешности, появилось фото: «Скоро Юзика догонит».

Также Politeka сообщала, что Юрий Ткач потянулся к огромному торту, показав свое счастье: «Пупсик».