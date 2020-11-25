Знаменита українська хореограф і танцівниця Олена Шоптенко, яка запам'яталася багатьом за проектом "Танці з зірками", заінтригувала образом зі шкіряними штанами

Знаменитість поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Шоптенко позує, вставши на крісло коліном однієї ноги і витягнувши іншу. При цьому хореограф кокетливо нахилила голову вбік, дозволивши волоссю спадати вниз пишною копицею.

Для фото Шоптенко вибрала простий, але в той же час дуже стильний образ. На ній шкіряні штани в обтяжку і вільний сірий светр, який спадає з одного плеча танцівниці, оголюючи її шию і ключицю.

"Здається, пора повертати одну, улюблену вами, активність на моїй сторінці. Здогадуєтеся яку?",- поцікавилася Шоптенко в підписі до фото.

Її передплатники тут же почали вгадувати. Запропонувала свій варіант і зірка "Танців з зірками" Юлія Саніна.

"Онлайн танці!",- написала вона.

Інші шанувальники Шоптенко також прийшли до такого висновку. Судячи з усього, мова все ж йде про заняття танцями-онлайн, які раніше проводила хореограф.

"Танці онлайн!!! якщо так, то це дуже круто буде", "Урааааа, дуже чекаю ваших танців", "Танці давайте дуже чекаємо", "здогадуємося, і дуже чекаємо", "Оленка, ти просто супер танцівниця", "красуня. І така мила", - пишуть люди.

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Як повідомляла Politeka, назавжди вилетіла з "Танців з зірками" Шоптенко зізналася, що з нею сталося: "Стали випробуванням".

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