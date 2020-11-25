Новий склад ВІА Гри продовжує інтригувати шанувальників похмурими знімками в спокусливих образах

Не так давно відомий продюсер Костянтин Меладзе оголосив про перезапуск популярного поп-проекту з новим складом. Тепер нові солістки гурту Ксенія Попова, Софія Тарасова і Уляна Синецька готуються до випуску свого першого кліпу. Як пише Politeka.net, на сторінках Меладзе і самого гурту з'явилося нове тізер-фото напередодні прем'єри.

На знімку дівчата сидять в загадковому напівтемряві. Всі троє позують в коротких спідницях, блузках або топіках. Їх шкіра і волосся виглядають злегка вологими.

У мережі бурхливо обговорюють новий склад групи і їх майбутній реліз.

"Чарівне тріо", "чекаємо", "вогонь, чекаємо", "чекаю не дочекаюся вже кліпу.. ..пісня клас ще 2 дні залишилося", "дуже чекаю! Які ви красоткии, обожнюю", "дівчатка, красоточки ви наші! Чекаємо з великим нетерпінням", "Краса. Нове 20річчя групи почнеться дуже крутим кліпом і класною піснею", "як новий склад, так інші пости видаляють. Навіщо?", "Три колгоспниці бездари!", "Костянтин передбачуваний) веде в центр Уляну, це позбавлено новизни і змінюваності фронт виконавиці) так як співають абсолютно всі) можна було дати більше акценту на всіх, і міняти дівчаток поміщаючи в це центральне місце", - пишуть люди.

Нагадаємо, у новій "ВІА Грі" розповіли, що їм нашіптує Віра Брежнєва.

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