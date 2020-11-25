Відомий співак Філіп Кіркоров порадував сімейним фото разом зі своїми дітьми

Алла-Вікторія Кіркорова і її брат Мартін Кіркоров продовжують підкорювати Instagram милими фото і домашніми відео. Гордий артист навіть завів малюкам акаунти в Instagram, які стали досить швидко популярними і обговорюваними в мережі.

Як відомо, дочку, яку він назвав Алла-Вікторія на честь Алли Пугачової і своєї матері, йому народила сурогатна мати. Через 7 місяців з народження первістка, Філіп Кіркоров заявив, у нього також народився син Мартін також від сурогатної матері.

Зараз фан-акаунти активно діляться сімейними фото з артистом і продовжують нахвалювати того за виховання красивих і талановитих діток. Сам співак раніше заявив, що виховує своїх дітей в строгості, так як на їх плечах лежить відповідальність за прізвище і той факт, що у них є все, не повинен відбитися на формуванні цінностей в житті.

Дочка Кіркорова, як і батько, дуже артистична. Вона вже співає і читає вірші на камеру. Син співака захоплюється споротом.

Ось що пишуть в мережі:

"Пісні кліп 🐰 🐰 🐰 Зайка моя; Мартін Кіркоров Філіп Кіркоров і Алла Вікторія Кіркорова; Король і його чарівні діти !!! 👏 👏 😍 😍 ; Я люблю тебе Алла Вікторія Кіркорова красива і хороша👍 😍 💞; я обіймаю тебе Алла Вікторія Кіркорова красива і Мила моя зайка пісні кліп добре; обожнювані дітки ❤️; завтра дочка Алла Вікторія Кіркорова красива і хороша💞».

Також на одній з фан-сторінок в Instagram дочки Кіркорова-8-річної Алли-Вікторії-опубліковано свіже відео. На цікавих кадрах дівчинка захопилася "магією".

Так, дочка поп-короля постала в клубах диму. Малятко широко відкрила рот від подиву, коли той трохи розсіявся, - фокус вдався.

"Экспеллиармус! 🧙 🏼 Навчилася чаклувати. Готова вступати в Хогвартс", - підписані кадри.

Користувачі кинулися коментувати побачене: деякі пожартували, що Алла-Вікторія вже в такому ранньому віці пристрастилася до кальяну, інші здивувалися, як сильно артистична Крихітка схожа на свого татка.

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