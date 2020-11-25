Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка вже тривалий час живе в Росії, розчулила фоловерів новою фотографією з донькою

Як передає Politeka, відповідна світлина з'явилась на сторінці Лободи в соцмережі.

Так, на опублікованому фото Лобода у красивому сквері позує разом зі своєю старшою донькою Євангеліною. Вона нахилилась вниз до дитини, та вони тягнуться, щоб поцілувати одна одну. При цьому мама і донька виглядають дуже стильно. Лобода - в образі "тотал блек". На ній чорній високі підбори з лаковими вставками, чорна сукня з пікантним розрізом та чорне пальто. Доповнила образ елегантна чорна сумочка.

Донька Лободи - у чорній парці з хутром, бежевій шапці та напівспортивному взутті.

Співачка зазначила, що в рамках "святкування" першого снігу вони з донькою пішли на шопінг.

"Мої хороші, а як ви відзначили перший сніг? Ми з Євочкою вирушили в улюблений @Daniel_boutique і вибрали моїм дівчатам новий зимовий гардероб", - написала вона.

В коментарях висловлюють захоплення образами мами і доньки та пишуть безліч компліментів.

"Які красуні!", "Які ви милі і найгарніші", "Такі стильні дівчата", - коментують під фото.

Нагадаємо, що Лобода не стрималася і показала свою любов на публіці, несподіване зізнання і відео: "рідна душа".

А ще Politeka писала, що неприборкана Лобода в непристойному міні влаштувала гарячі танці на сцені, кадри.

Також Politeka повідомляла, що грайлива Лобода показала, як грається вечорами в сукні з блискіток:"кожен день, як п'ятниця".