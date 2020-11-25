Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася бездоганною фігурою, примірявши й без того тісний наряд

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася в Instagram.

Так, спершу Чері позує в тісному топі й облягаючих спортивних штанях, елегантно нагинаючись на камеру і дражнячи шанувальників. Після цього красуня застібає декольте, не перестаючи при цьому "стріляти" очима.

Попри те, що кадри знаменитість ніяк не підписала, її фанати прийшли в «дикий» захват від побаченого.

"Це занадто гаряче", "дуже мило", "Ана, Я закохався в тебе, крихітка", "здається, тобі потрібен інший розмір", "неймовірна", "ти найкрасивіша дівчинка, яку я бачив у світі", - пишуть вони.

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На кадрах красуня позує в топі й штанях. Чері залишила волосся розпущеним, а стояла поруч з різдвяною ялинкою. Красуня спочатку показала на камеру п'яту точку, а після цього і пружні груди. Відео вийшло дуже цікавим і спокусливим.

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