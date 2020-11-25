Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала смелый образ в черном костюме

Знаменитая артистка не перестает поражать публику жаркими образами и стильными нарядами, которые идеально сидят на ее фигуре. Все дело в том, что певица выглядит значительно моложе своих лет и не скрывает подкачанное тело.

Как видно на фото, добиться такой формы было не просто: плоский живот, загорелая и подтянутая кожа, ровный тон лица и моложавый вид – все это является причиной особой популярности Лопес среди женщин, которым за тридцать. Сама певица подчеркивает, что тренируется каждый день, не пьет алкоголь, не имеет вредных привычек и даже чай, кофе также не употребляет.

Похоже, секреты ее красоты правда работают, ведь Лопес находится в отменной форме, о чем свидетельствует снимок. В черной кофточке без рукавов, оголившей ее живот, а также мини-юбке с вырезом звезда выглядела превосходно.

Вот что пишут в сети:

«Как вы стареете, вы каждый день моложе😩🔥; Красиво ❤️, держите руки наверху, зажигайте🙌 @jlo; Ой, боже, боже; О, вау, безмолвие; Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя вживую! 😍; Ты прекрасно выглядишь 😍🔥; Ты просто не можешь перестать убивать сейчас, не так ли? 😍💙🔥; ты выглядишь так красиво, омггг !!! 😍😍😍; мать цыплят 🔥🔥🔥; как она здесь потрясающе выглядит 🔥; Эта женщина не стареет».

Мы также писали, что два дня назад в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии American Music Awards, во время которой некоторые артисты представили свои лучшие номера за последнее время. Одним из самых ярких номеров стало выступление Дженнифер Лопес и колумбийского певца Малумы, которые исполнили свои песни Pa' Ti и Lonely.

Одна из частей выступления вызвала неоднозначную реакцию в сети, а все из-за того, что зрители начали массово задавать вопросы под фото знаменитости, а также под кадрами с выступления. Спрашивали поклонники певицы о том, почему ее костюм, прическа с эффектом мокрых волос и даже танец рядом с подтанцовкой напоминает раннее выступление знаменитой певицы Бейонсе.

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".

Как сообщала Politeka, что Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».

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