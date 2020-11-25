"Нафтогаз" оголосив про ціну на газ для українців на грудень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Так, стало відомо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не підвищує ціну газу на грудень.

За даними пресслужби, ціна для клієнтів у грудні залишиться на рівні листопада і складе:

6,33 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Місячний";

6,45 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Річний".

У "Нафтогазі" уточнили, що дані розцінки вказані без урахування вартості розподілу, адже за доставку газу люди сплачують облгазам.

Також у "Нафтогазі" пояснили, за рахунок чого вдалося уникнути підвищення ціни.

"Залишити ціни на рівні листопада дозволяє європейська кон’юнктура, доволі тепла погода і той факт, що оптова ціна блакитного палива не змінилася. А якщо хтось каже, що дорого імпортувати – вони просто максимізують прибутки", - йдеться в повідомленні.

Також у пресслужбі "Нафтогазу" наголосили, що тарифи від Газопостачальної компанії діють виключно для клієнтів компанії.

"Зараз наша частка ринку складає приблизно 2,5%. Змінити постачальника можуть всі бажаючі. На ринку працює майже півсотні компаній - постачальників. Наприклад, перейти до нас можна онлайн", - йдеться в повідомленні.

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