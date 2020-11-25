Російський актор Федір Добронравов, відомий за роллю Івана Будька в серіалі "Свати", засвітився з дитиною на руках

Як повідомляє Politeka.net, на одній зі сторінок в Instagram з'явилося старе фото з актором, на якому він позував з химерними вусами з маленькою дівчинкою на руках. Автори аккаунта не стали уточнювати, чи була це внучка Добронравова або інша дитина. Фанати припустили, що це одна з онучок. Як відомо, у актора їх три. У будь-якому випадку, на фото актор виглядав щасливим.

Шанувальникам дуже сподобався архівний знімок, вони залишили під ним масу приємних відгуків.

"Це внучичка? Милота. 3доров'я Вам і творчих новинок», «ви супер, браво, я вас обожнюю, спасибі вам», "красиві обидва", " обожнюю ваші фільм. Здорово всі грали, ви супер. Дивлюся по два-три рази і він мені завжди подобається", "цікаво, а в житті у нього хоч що-небудь від Івана Будька є?", "Внуча, ваша порода", "У Сватах Іван хотів хлопчиків, а в житті одні внучки", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Добронравов збрив сиву бороду, в результаті чого сильно помолодшав. Актор прийшов у гості до художника Нікаса Сафронова, який виявив бажання його намалювати. На знімку актор виглядав підтягнутим і спортивним.

Нагадаємо, що сяючий Добронравов показав своїх рідних онучок:"найкращий дід на світі".

Як повідомляла Politeka, Валюха зі "Сватів" підкорила новим образом в стилі Примадонни:"руда бестія".

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