Чоловік розповів все, як є

Син популярного російського актора, виконавця ролі Івана Будька в серіалі "Свати" Федора Добронравова розповів про стосунки в сім'ї

В інтерв'ю програмі "Коли всі вдома" 37-річний актор Віктор Добронравов зізнався, що його батько надто балує його дітей – дочок Варвару і Василину, пише "Стархіт".

Актор зізнався, що намагається виховувати дівчаток в строгості, а батько постійно псує дисципліну.

"Мій тато-жахливий і безвідповідальний дід. Він цього не приховує, сам каже: «батьки виховуйте дітей, а я їх буду балувати», - зізнався Віктор, додавши, що батько постійно передає дітям подарунки, солодощі.

На думку актора, він, можливо, теж буде таким дідусем для своїх онуків. Віктор жартома назвав позицію батька класною.

"Ось будуть у мене онуки, приїду до них і буду пакостити, завалюючи подарунками", - пожартував він.

Варто відзначити, що Федір Добронравов дуже сімейна людина. Він з дружиною бере активну участь у вихованні онучок. Дівчатка проводять багато часу у нього на дачі. Дружина Віктора зізналася, що дочки проводять половину часу у бабусь з дідусями, що дає їм з чоловіком можливість працювати.

Раніше ми писали, що Добронравов збрив бороду і сильно помолодшав.

Нагадаємо, що Добронравову знайшли заміну, таким Івана Будька в "Сватах" ще не бачили: "вперше гратиме...".

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