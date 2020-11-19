Російський актор Федір Добронравов, відомий за роллю Івана Будька в серіалі " Свати», показав своїх онучок

Як повідомляє Politeka.net, нове фото з артистом з'явилися на фан-сторінці в Instagram.

На знімку зображений сміється Добронравов зі своїми маленькими онуками.

"Напевно найкращий дід на світі"," улюблений наш Федір Добронравов, прекрасні внучки з дідусем!", "Класний мужик👏 👏 👏", " який прекрасний дідусь, щасливі внучки у вас Федір!", "Супер дідусь», «Вся їхня сім'я абсолютно світла», - пишуть в мережі.

Як відомо, вже багато років Федір Добронравов щасливий у шлюбі з Іриною Добронравовою (працює дитячим вихователем). Разом вони вже більше 30 років. У подружжя є двоє синів-Віктор та Іван, які пішли по стопах батька і обрали для себе акторське ремесло.

Добронравов тричі став дідусем: в 2010-му у нього народилася внучка Варвара, через 6 років – Василиса. Дівчатка-дочки Віктора. Інформація про народження дочки у Івана в 2018 році просочилася в пресу через 6 місяців – випадково в інтерв'ю проговорився старший брат.

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