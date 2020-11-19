Російський актор Федір Добронравов, відомий за роллю Івана Будька в серіалі " Свати», показав своїх онучок
Як повідомляє Politeka.net, нове фото з артистом з'явилися на фан-сторінці в Instagram.
На знімку зображений сміється Добронравов зі своїми маленькими онуками.
"Напевно найкращий дід на світі"," улюблений наш Федір Добронравов, прекрасні внучки з дідусем!", "Класний мужик👏 👏 👏", " який прекрасний дідусь, щасливі внучки у вас Федір!", "Супер дідусь», «Вся їхня сім'я абсолютно світла», - пишуть в мережі.
На рідкісному фото Пугачової з братом і батьками знайшли копію її дочки Лізи: "Боже мій...."
"Наречена" Харламова без сорому виставила свою гордість і змусила червоніти: "Як вони стали такі великі?»
Розпусна Анджеліна Джолі в мокрій сукні не стала прикривати пікантні місця: "Очей не відірвати"
Долар впаде, знайдена заміна популярній валюті: "Пандемія стимулювала попит на..."
Як відомо, вже багато років Федір Добронравов щасливий у шлюбі з Іриною Добронравовою (працює дитячим вихователем). Разом вони вже більше 30 років. У подружжя є двоє синів-Віктор та Іван, які пішли по стопах батька і обрали для себе акторське ремесло.
Добронравов тричі став дідусем: в 2010-му у нього народилася внучка Варвара, через 6 років – Василиса. Дівчатка-дочки Віктора. Інформація про народження дочки у Івана в 2018 році просочилася в пресу через 6 місяців – випадково в інтерв'ю проговорився старший брат.
Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".
Як повідомляла Politeka, Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом: "швидше б...".
Також Politeka писала, що Добронравову знайшли заміну, таким Івана Будька в " Сватах "ще не бачили:" вперше гратиме...".