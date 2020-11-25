У листопаді в Україні зросли витрати на виплату пенсій українцям

Про це повідомили в прес-службі Пенсійного фонду України, пише «РБК-Україна».

Як стало відомо, в останній день виплат ПФУ перерахував на фінансування пенсій 1,5 млрд гривень. Всього в листопаді було виплачено 39,6 млрд гривень пенсій. Це на 300 млн гривень більше, ніж місяцем раніше. Таким чином, всього за місяць витрати на пенсії різко підскочили.

Відзначається, що в листопаді пенсії були виплачені згідно із затвердженим графіком. Як відомо, в грудні українських пенсіонерів чекають підвищення, що знову відіб'ється на загальних витратах держбюджету.

Як відомо, гроші ПФУ йдуть на виплату пенсій близько 11,3 мільйонам українців. З них лише 3% пенсіонерів отримують виплати вище 10 тисяч гривень. Середній розмір пенсії в Україні, станом на жовтень 2020 року, 3410 гривень.

У грудні в Україні зросте прожитковий мінімум, а разом з ним і пенсійні виплати, які залежать від цього показника. Відомо, що будуть підвищені надбавки, прив'язані до мінімуму, а також максимально допустима пенсія. Крім цього, зростуть виплати для тих, хто отримує доплати за зайвий стаж.

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