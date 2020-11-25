В ноябре в Украине выросли расходы на выплату пенсий украинцам

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, пишет «РБК-Украина».

Как стало известно, в последний день выплат ПФУ перечислил на финансирование пенсий 1,5 млрд гривен. Всего в ноябре было выплачено 39,6 млрд гривен пенсий. Это на 300 млн гривен больше, чем месяцем раньше. Таким образом, всего за месяц расходы на пенсии резко подскочили.

Отмечается, что в ноябре пенсии были выплачены согласно утвержденному графику. Как известно, в декабре украинских пенсионеров ждут повышения, что снова отразится на общих расходах госбюджета.

Как известно, деньги ПФУ идут на выплату пенсий около 11,3 миллионам украинцев. Из них лишь 3% пенсионеров получают выплаты выше 10 тысяч гривен. Средний размер пенсии в Украине, по состоянию на октябрь 2020 года, 3410 гривен.

В декабре в Украине вырастет прожиточный минимум, а вместе с ним и пенсионные выплаты, которые зависят от этого показателя. Известно, что будут повышены надбавки, привязанные к минимуму, а также максимально допустимая пенсия. Кроме этого, вырастут выплаты для тех, кто получает доплаты за лишний стаж.

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