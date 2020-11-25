Російська співачка українського походження Наташа Корольова поділилась своїм горем - помер її товариш та режисер одного з її кліпів Георгій Гаврилов
Як передає Politeka, про це співачка написала на своїй сторінці у соцмережі.
Так, Корольова опублікувала відео свого кліпу "Только не умирай", знятого Гавриловим у 1996 році.
"Герочко! Ну як же так? Ти стільки ще хотів втілити! Всі артисти мріяли, щоб Гера Гаврилов зняв для них музичне відео, і іноді ти погоджувався, твій талант був багатогранним, як режисер ти вмів все! Царство небесне, спочивай з миром, друже! RIP Герман Гаврилов", - написала співачка.
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В коментарях користувачі соцмережі підтримали співачку, однак наголосили, що режисера звали Георгій, а не Герман.
"А не Георгій Гаврилов? По-моєму, не Герман, а Георгій", "Щирі співчуття вам, Наташа...", "Ви про кого пишете пост? Герман живий! З глузду з'їхала на грунті зрад чоловіка із красунями?", "Мабуть, найбільш пронизливі кліп і пісня у вашому виконанні, Наташа...", "Світла пам'ять", - пишуть у коментарях.
Відомо, що режисер кліпів Георгій Герман хворів на коронавірус та помер у віці 60 років зранку 24 листопада.
Нагадаємо, розпалений Тарзан попустував на пляжі і приголомшив видом після зради Корольовій.
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