Российская певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась своим горем - умер ее друг и режиссер одного из ее клипов Георгий Гаврилов
Как передает Politeka, об этом певица написала на своей странице в соцсети.
Так, Королева опубликовала видео своего клипа "Только не умирай", снятого Гавриловым в 1996 году.
"Герочка! Ну как же так? Ты столько еще хотел осуществить! Все артисты мечтали, чтобы Гера Гаврилов снял для них музыкальное видео, и иногда ты соглашался, твой талант был многогранным, как режиссер ты умел все! Царствие Небесное, покойся с миром, друг! RIP Герман Гаврилов", - написала певица.
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В комментариях пользователи соцсети поддержали певицу, однако подчеркнули, что режиссера звали Георгий, а не Герман.
"А не Георгий Гаврилов? По-моему, не Герман, а Георгий", "Искренние соболезнования вам, Наташа...", "Вы о ком пишете пост? Герман жив! С ума сошла на почве измен мужа с красавицами?", "Пожалуй, самые пронзительные клип и песня в вашем исполнении, Наташа...", "Светлая память", - пишут в комментариях.
Известно, что режиссер клипов Георгий Герман болел коронавирусом и умер в возрасте 60 лет утром 24 ноября.
Напомним, разгоряченный Тарзан порезвился на пляже и огорошил видом после измены Королевой.
Как сообщала Politeka, любовница Тарзана похвасталась новым достижением, ответ Наташи Королевой.
Также Politeka писала, что Тарзан сбежал от Королевой после скандала с любовницей и всполошил образом на пляже.