Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала гідності у всій красі

Анастасія є однією з найпопулярніших російських альтернативних моделей, що працюють досить довгий час. Дівчина вже шість років веде блог в Instagram, тому звикла до критики і похвали одночасно.

Так як Квітко є гордою володаркою шостого розміру бюста і непристойно пишних форм, вона нерідко показує фото з незвичних для фанатів ракурсів. Вся справа в тому, що для залучення уваги Анастасія намагається демонструвати своє тіло якомога частіше.

Наприклад на фото, яке представлено на фан-акаунті в соціальній мережі Instagram , дівчина позувала в спортивному костюмі, що робить вкрай рідко. У яскраво-блакитних лосинах, короткій сірій маєчці і з розпущеним волоссям вона не залишила нікого байдужими.

Більшість користувачів звернула увагу на сідниці зірки: "Так 😍красива ♥; ❤️ а ти звідки ?!; На добраніч; Красиво для мене; Топ-модель, звичайно, особливо ти перевершуєш молодих; ідеальний розмір; гарний вигляд сзаду, добре❤️; красиві подушки❤️💘; Прекрасно💗 💗 💗; красиво красиво😘; не дозволяй нікому використовувати твою дану Богом красу, щоб заробляти гроші для себе за свій рахунок».

Раніше ми писали, що на сторінці Квітко в Instagram можна знайти досить багато кадрів, які показують достоїнства дівчини у всій красі. На фан-акаунтах також активно публікують краще фото Квітко, що насилу може приховати свій бюст від пильної уваги публіки.

Вся справа в тому, що у Анастасії шостий розмір бюста, який вона не тільки не приховує, але ще і всіляко намагається підкреслити розмір. За допомогою крихітної білизни Квітко завжди вдається показати груди з сміливих ракурсів.

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