Вокалістка студії "Квартал 95" Віра Кекелія вирішила розім'ятися перед концертом і вразила запальним танцем
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео із закулісся популярного шоу (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). Вона постала перед шанувальниками в оксамитових рукавичках і чорній сукні, яка оголила плечі і живіт. Пояс із золотистою пряжкою в свою чергу підкреслив струнку фігуру співачки.
У такому вбранні Віра Кекелія танцювала у вузькому коридорі, активно рухаючи руками і стегнами. Судячи з того, як тряслися груди під тканиною, дівчина не одягла бюстгальтер.
"Розігрів перед концертом "Жіночого кварталу". Сьогодні ми, на жаль, без глядача в залі, але... ми достукаємо до вас через екрани телевізорів", - пообіцяла Віра Кекелія шанувальникам гумористичного шоу.
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Користувачі соцмережі в коментарях оцінили зовнішній вигляд виконавиці і навіть порівняли зі всесвітньо відомою колегою:
"О боги, Віра, стрижка - 10 з 10😍 Кузьмичов просто чарівник. Ну дуже до лиця, красуня"; "Принадність 👍лялечка 👍 👍 👍"; "Віра, яка ви активна-позитивна😍 😍 😍"; "А мені подобалася зачіска до..."; "Вірочка, сьогодні побачила в вас Мадонну🤭 🌼".
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