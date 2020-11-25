Вокалистка студии "Квартал 95" Вера Кекелия решила размяться перед концертом и впечатлила зажигательным танцем

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео из закулисья популярного шоу (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). Она предстала перед поклонниками в бархатных перчатках и черном платье, которое обнажило плечи и живот. Пояс с золотистой пряжкой в свою очередь подчеркнул стройную фигуру певицы.

В таком наряде Вера Кекелия сплясала в узком коридоре, активно двигая руками и бедрами. Судя по тому, как тряслась грудь под тканью, девушка не надела бюстгальтер.

"Разогрев перед концертом "Женского квартала". Сегодня мы, к сожалению, без зрителя в зале, но... мы достучимся до вас через экраны телевизоров", - пообещала Вера Кекелия поклонникам юмористического шоу.

Пользователи соцсети в комментариях оценили внешний вид исполнительницы и даже сравнили со всемирно известной коллегой:

"О боги, Вера, стрижка - 10 из 10😍 Кузьмичев просто волшебник. Ну очень к лицу, красотка"; "Прелесть👍Куколка 👍👍👍"; "Вера, какая вы активная-позитивная 😍😍😍"; "А мне нравилась причёска до..."; "Верочка, сегодня увидела в Вас Мадонну🤭🌼".

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