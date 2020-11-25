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Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, подражнила своїми пишними формами

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок знаменитості з'явилося фото, на якому Анастасія постала у всій красі.

Як відомо, Квітко стала популярною завдяки хвилі популярності пишних форм, яку запустила Кім Кардашьян. Саме її форми стали трендом цілого десятиліття, який прийшов на зміну популярності худих моделей.

Сама Квітко народилася і виросла в Калінінграді. Вже в досить дорослому віці вона змогла полюбити свою фігуру і почати отримувати вигоду зі своєї зовнішності. Спочатку дівчина вирушила підкорювати Москву, після чого поїхала в США, де її форми більш популярні.

Сьогодні Настя активно знімається в рекламі спокусливого одягу, купальників і нижньої білизни. Крім цього, вона веде блог в Instagram.

На фото, яке опублікували на фан-сторінці, Квітко постала в мініатюрному купальнику, який зовсім нічого не приховав. Дівчина сиділа в непристойній позі, виставивши вперед самі соковиті місця.

"Анастасія Квітко знову підриває инсту!",- підписали фото автори аккаунта.

На фото можна розгледыти округлі стегна моделі, її великі апетитні груди і тонку талію, яка робить її фігуру неймовірно красивою.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко втиснула апетитний "ананасик" у вузькі джинси, ніхто не встоїть:"мені б таку".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко відчинила вбрання, засліпивши шостим розміром бюста:"Моя лялька".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко запхала бюст шостого розміру в занадто тісний ліфчик:"а тепер ловіть".