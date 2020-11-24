Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, насилу втримала бюст в чорному ліфчику

Модель, що прославилася завдяки своїй незвичайній фігурі, з неприродно великими формами продовжує дивувати особистими фото. Анастасія є затребуваною манекенницею, яка бере участь в рекламних фотосесіях для демонстрації білизни та одягу модних брендів.

Тому на її сторінці в Instagram можна знайти досить багато кадрів, які показують достоїнства дівчини у всій красі. На фан-акаунтах також активно публікують краще фото Квітко, що насилу може приховати свій бюст від пильної уваги публіки.

Вся справа в тому, що у Анастасії шостий розмір бюста, який вона не тільки не приховує, але ще і всіляко намагається підкреслити розмір. За допомогою крихітної білизни Квітко завжди вдається показати груди з сміливих ракурсів.

Ось що пишуть під одним з таких фото в мережі:

"Гарне вбрання, за тебе обов'язково вийду; ви разюче чудові ... картина сучасного ярмарку краси, вільна від якої захоплює дух у багатьох сенсах; дитинко така красива; як красива 😍❤️; красива 🌺 жінка💕; Ти красива; Королева краси; ❤️ти найкрасивіша на світі❤️; сніданок готовий🎂 🤤; ОМГО, ти - майбутній ангел, дитинко, Моя ідеальна платонічна любов; моя лялька, ти жіноча краса».

Відзначимо, так як Квітко вважає, що вона навіть краще, ніж Кім Кардашьян, з якою її часто порівнюють, користувачі Instagram нерідко критикують дівчину і навіть висміюють за очевидну пластику через непропорційні форми.

Але саму Анастасію це не хвилює, вона заявляє, що не користувалася послугами хірурга навіть незважаючи на те, що її кадри з підліткового віку говорять про зворотне.

На одному зі своїх кадрів Анастасія в черговий раз продемонструвала пишні достоїнства і ледь прикрила найголовніше салатовим бікіні. Як і очікувалося, шанувальники байдужими не залишилися.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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