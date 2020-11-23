Актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко насмішила кумедним відео у себе в сторіс

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, в якому засвітилися також інші учасники шоу. Красуня спустила штани і вляглася на диванчик обличчям вниз. Поруч з нею стояли дві жінки, які набирали в шприц ліки. Яна жалібно запитувала дівчат про те, що вони збираються робити, і намагалася уникнути цієї долі.

"Наші дівчатка-фахівці широкого профілю", - підписала Яна сторіс, натякаючи, що медичну допомогу їй змогли надати прямо на зйомках.

У другому ролику в дійство вирішив включитися Єгор Крутоголов. Він підійшов до Яни і став замахуватися, щоб шльопнути її по «п'ятій точці».

"Все, все, все. Я сам. Відійдіть. Я сам все зроблю", - пожартував Єгор і смачно зобразив ляпас.

Яна весь цей час голосно сміялася. Під кінець вона підписала відео:"зі мною все ок".

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