Продюсеры «Дизель шоу» решили рассказать несколько интересных фактов об участнике шоу Евгении Сморигином

Как пишет Politeka.net, факты из жизни комика опубликовали на официальной странице «Дизель шоу» в Инстаграм. Как известно, Евгений родом из Белоруси. В молодости он вместе с Дмитрием Танковичем составлял костяк команды КВН «ЧП», которая играла в Высшей Лиге. После парни нашли себе работу в Украине и стали работать в разных развлекательных проектах.

Авторы аккаунта в Инстаграм озвучили 10 фактов о Жене, предложив угадать, какой является неправдивым.

«1. Женя познакомился со своей женой Лидой в Киеве, когда они жили по соседству.

2. Все трое детей Жени Сморигина снимались вместе с ним в проектах «Дизель Студио».

3. В свободное от работы время актер записывает любимые песни разными голосами — накапливает их и накладывает друг на друга.

4. Евгений поступал в два университета, но ни один так и не закончил.

5. У Жени есть сад роз, за которым он сам ухаживает.

6. У Сморигиных часто остаются на ночевку соседские дети.

7. У Жени дома висят картины от фанатов.

8. Именно он уговорил Викторию Булитко переехать в частный дом.

9. Недавно семья Сморигиных завела бульдога.

10. Актер сам ведет свой Tik Tok», - написали в посте, призвав фанатов голосовать.

Напомним, что Крутоголов, Булитко и другие звезды «Дизель шоу» похвастались развлечениями на съемках: «Иногда мозг просто…».

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