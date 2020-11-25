Настя Каменських заінтригувала чуттєвим відео напередодні випуску своєї нової пісні

Популярна українська співачка готується до нового релізу вже найближчими днями. Як повідомляє Politeka.net, з цього приводу вона поділилася коротким відео-тізером у своєму Instagram.

На кадрах можна побачити Настю, яка сидить на дивані. Співачка одягнена в спокусливу чорну сукню з глибоким декольте і повністю відкритими плечима. Її волосся вільно спадає на груди акуратними локонами. Доповнює образ співачки макіяж з акцентом на очі, який надає Каменських нотку фатальної пристрасті.

На відео зірка повільно бере з дивана фотографію і підносить до губ, ніби бажаючи її поцілувати.

"Vibe - 2 дні до прем'єри. Ця пісня - це ціла історія, історія кохання. У ній кожен почує і відчує те, що близько його серцю", - написала Настя в підписі до кадрів.

Її шанувальники явно заінтриговані таким анонсом.

"Аааааа, господи, чим ближче дата, тим важче чекається ахаха", "дуже чекаємо", "це дуже красиво", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Настя опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала ненафарбованою, з високою гулькою.

Співачка сиділа в чорно-білій сукні, яка трохи задралася, оголивши її чарівні ніжки, і тримала на руках білого кучерявого цуценя.

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