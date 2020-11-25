Популярна російська співачка Лоліта Мілявська потрапила в ДТП

Як стало відомо Politeka.net, аварія сталася в Москві. 57-річна виконавиця поділилася кадрами з місця подій на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Лоліта рухалася по одній з московських вулиць, коли її підрізав сріблястий Nissan. Під час зіткнення іномарка отримала пошкодження в бічній частині, але не дуже серйозні. Судячи з кадрів від самої співачки, в результаті ДТП ніхто не постраждав, тому і медиків викликати не довелося.

"Ось водій підрізав нашу машину, ще не знаю, як бочину стукнув, але явно збирається їхати і незадоволений", - прокоментувала ситуацію Лоліта.

На відео можна помітити двох чоловіків, один з яких, ймовірно, водій співачки. Сама ж Мілявська салон автомобіля не покидала.

Раніше в іншому відео співачка показала найяскравіші моменти з шоу "Хто в будиночку" з блогером Васею Шакуліним, учасницею якого вона нещодавно стала. Для зйомок Лоліта Мілявська вибрала домашній образ: білу плямисту піжаму і товсті шкарпетки. У кадрі знаменитість кілька разів відпила з келиха, а потім звернулася до ведучого з нескромними словами: "Я люблю цілуватися, Вась", після чого дійсно поцілувала чоловіка в губи.

Нагадаємо, що роздягнена Лоліта в шапці і патчах ошелешила домашнім образом, кадри.

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