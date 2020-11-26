Як давно це було!

Популярний проект "Танців з зірками" стартував у 2006 році і після тривалої перерви тріумфально повернувся на екрани

Politeka.net вирішила згадати, хто брав участь у перших сезонах шоу, і як виглядали зірки 10-13 років тому.

Надія Мейхер, яка побореться за перемогу в суперфіналі шоу 2020 року, брала участь у першому сезоні проекту. Тоді вона не дійшла до фіналу, поступившись місцем Наташі Могилевській.

Євген Кошовий з "Квартал 95" після тріумфу колеги взяв участь у другому сезоні шоу. Він посів третє місце, відповідально відтанцювавши майже на всіх ефірах.

Також у другому сезоні взяли участь Світлана Лобода та Ірина Білик.

У мережі збереглося дуже мало фото і відео з шоу, але відомо, що Білик на шоу закрутила роман зі своїм партнером Дмитром Дікусаром, який потім став її чоловіком.

Третій сезон став міжнародним, в ньому взяли участь пари з різних країн. Росію на проекті представляла співачка з українським корінням Наташа Корольова. Вона запалювала на паркеті з Євгеном Папунашвілі.

До речі, двічі брав участь у шоу український співак Віталій Козловський. Однак жодного разу йому не вдалося прорватися у фінал шоу.

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