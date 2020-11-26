Как давно это было!

Популярный проект «Танців з зірками» стартовал в 2006 году и после длительного перерыва триумфально вернулся на экраны

Politeka.net решила вспомнить, кто участвовал в первых сезонах шоу, и как выглядели звезды 10-13 лет назад.

Надежда Мейхер, которая поборется за победу в суперфинале шоу 2020 года, принимала участие в первом сезоне проекта. Тогда она не дошла до финала, уступив место Наташе Могилевской.

Евгений Кошевой из «Квартал 95» после триумфа коллеги принял участие во втором сезоне шоу. Он занял третье место, ответственно оттанцевав почти на всех эфирах.

Также во втором сезоне приняли участие Светлана Лобода и Ирина Билык.

В сети сохранилось очень мало фото и видео с шоу, но известно, что Билык на шоу закрутила роман со своим партнером Дмитрием Дикусаром, который в последствии стал ее мужем.

Третий сезон стал международным, в нем приняли участие пары с разных стран. Россию на проекте представляла певица с украинскими корнями Наташа Королева. Она зажигала на паркете с Евгением Папунашвили.

Кстати, дважды принимал участие в шоу украинский певец Виталий Козловский. Однако ни разу ему не удалось прорваться в финал шоу.

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