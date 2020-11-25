Український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вміє дивувати своїх шанувальників
Відвертими кадрами він поділився у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Перше фото виявилося архівним знімком із зимової відпустки Влада Ями в теплих країнах.
На фото суддя шоу "Танці з зірками" повністю оголився, замінив плавки на мушлю. Заради ефектного кадру голий Влад Яма позував прямо на пляжі.
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Вже на другому кадрі роздягнений популярний танцюрист розповів своїм шанувальникам, що збирається йти в душ. Оскільки Владу Ямі досі не зняли гіпс після травми, йому довелося обмотати свою руку поліетиленом, щоб не потрапила туди вода.
"Я в душ", - підписав Влад Яма черговий "голий" кадр у своєму мікроблозі Instagram.
Раніше ми розповідали, що Влад Яма отримав жорстку травму після зйомок чергового випуску "Танців з зірками". У номері, який яма виконував спільно з Юлією Саніною і Дмитром Жуком, була підтримка, коли один партнер підкидав партнерку над головою, а другий ловив.
Травму суддя шоу отримав саме в той момент, коли невдало зловив Саніну. Хореограф почув хрускіт в кисті і відчув нестерпний біль.
Після НП Владу Ямі знадобилася операція на руці. Її зробили в понеділок. Як зазначив Влад, все пройшло за планом. Але коли наркоз відійшов він відчув сильний біль. Тепер йому належить довга реабілітація.
Нагадаємо, що Влад Яма зізнався в помилці з дружиною Лілією, шлюб опинився під загрозою: "для дівчини це важливіше".
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