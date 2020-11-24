Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар, мабуть занудьгувала на проекті без Ольги Фреймут, тому вирішила "наїхати" на Надію Мейхер

Глядачі проекту вирішили, що прима-балерина надто вже різка з учасницею.

У новому випуску Катерина сказала, що за перемогу Мейхер ще потрібно поборотися, а не сидіти на троні. Суддя розкритикувала пасадобль у виконанні пари.

"Цей пасадобль, звичайно, був набагато краще, ніж попередній з Даніелем, коли Вам тільки з третього разу вдалося зробити підтримку, - сказала Кухар, Мейхер спробувала її перебити, але суддя відрізала. - А давайте я закінчу ... Але мій погляд був прикутий повністю до Кирила... чи врятує вас глядач, подивимося".

Глядачів шоу така поведінка Кухар дуже обурила, вони переконані, що таку суддю час прибрати з проєкту.

"Кухар Заткнися", "дістала вона вже", "так, вона 👎 нічого крім балету не вміє і нібито суддя, у всьому розбирається, смішно, дуже негативна особистість", "раніше вона не зривалася на крик! Зовсім погана стала", "кухар несправедлива!!!! Топить всіх, щоб Санта пройшла", "ось чесно Кухар занадто багато про себе уявила, заберіть її з цього шоу, відпадає бажання і дивитися і голосувати і все на світі», «Кухар отрутою вже стіни павільйону забризкала!!!! Це не професійно!!!!!! Така особиста ненависть", - пишуть в мережі.

Відзначимо, в 13-му випуску жодна з пар не покинула проект, тому в суперфіналі відбудеться бій Надії Мейхер, Санти Дімопулос і Юлії Саніної.

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