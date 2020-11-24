Ведучий на фото не один

Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав, як проводить час з сином, поки його дружина Катерина Осадча працює

Зворушливе сімейне фото з'явилося на сторінці Горбунова в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку ведучий зображений вдома з їх з Осадчою трирічним сином Іваном. Батько і син зосереджено схилилися над столом, на якому можна помітити розмальовки. Хлопчик впевнено працює над малюнком з рибками, а тато йому в цьому допомагає.

"Поки наша мама на зйомках – ми працюємо", - підписав кадр Горбунов.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост. Багато з них при цьому звернули увагу на те, що маленький Ваня розфарбовує картинку лівою рукою.

"Шульга малий?", "А хто фоткав?", "Тільки добра, любові у Вашому житті!", "Як це круто", "які ви молодці! Клас, супер", "Фоткав напевно Потап, тому що він кум і сусід", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Горбунов з проекту «Танці з зірками» похвалився знімком з екс-ВІА Грою Надією Мейхер.

На фотографії Горбунов позує в оточенні в оточенні задоволеної Надії Мейхер з екстремальним декольте, яке ефектно оголює її пишну красу. Крім того, на знімку також видно партнер – Кирило Васюк.

Нагадаємо, Мейхер після дочок привела на "Танці з зірками" 18-річного сина, Горбунов не змовчав: "Дядько з вусами".

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