Українська співачка Надія Мейхер покрасувалася у відвертому образі для шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, зірка виклала нові фото із закулісся проекту на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Минулої неділі на разом з партнером Кирилом Васюком виконала посодобль і фокстрот, а також показала квікстеп з ведучим Юрієм Горбуновим в образах з фільму "За двома зайцями".

На 13 тижні "Танців з зірками" Надія Мейхер одягла сукню бежевого кольору з корсетом і шнурівкою по всьому корпусу. Родзинкою вбрання стало величезне декольте, яке так і приковує увагу до грудей красуні. Співачка додала образу яскравості за допомогою червоного шарфа.

На одному зі знімків Надія Мехйхер застигла на тлі лаштунків, злегка зігнувши спину і випнувши стегно. Одну руку артистка поклала на пояс, а інший поправила кучеряву зачіску. На іншому фото колишня солістка "ВІА Гри" притулилася до Кирила Васюка, який надів сірий пуловер і просторі штани в тон. Надя натягнула шарф і млосно прикусила палець.

"Дихати.., любити.., танцювати.., живучи.., любити...

Нескінченно цінуємо Вашу підтримку... ❤ ️ ",- поділилася вона емоціями в описі.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом пари в коментарях:

"Красуня і талантище!👏 👏 👏 "; "Ви дуже талановита пара😍 удачі вам і тримаємо за вас кулачки♥♥"; "Ох і партнер"; "дуже красива і талановита пара. Любимо вас нескінченно!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Талановита людина-талановита у всьому! З любов'ю❤️❤️❤️";" красуня, найкраща, найталановитіша і сильна, спасибі, що Ви надихаєте😍 😍 😍"; "харизма вашої пари неперевершена"; "диво, як хороша..."; "Талантище ❤️ обожнюю вас ❤️ а як подивилася з вашою участю серіалу, полюбила ще більше".

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