Надежда Мейхер из проекта «Танці з зірками» показала своего старшего сына Игоря
Как сообщает Politeka, 18-летний парень пришел на эфир полуфинала шоу, чтобы поддержать маму. Перед выступлением звезды он пообщался с ведущими, отметив, что очень переживает за мать.
«Конечно же волнуюсь. Я постоянно, каждый день о ней думаю. Как там она себя чувствует на этом паркете. Не устала ли она? И не должен ли я к ней прийти и помочь ей», – заявил он, комментируя участие Мейхер в проекте.
Стоит отметить, что приход Игоря вызвал настоящее удивление у ведущего шоу Юрия Горбунова.
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«Вы посмотрите, здоровый взрослый дядька с усами. Я с ним познакомился, когда ему было 4 года. Он капризничал, бегал по студии», - отметил телеведущий.
В комментариях зрители порадовались за семью Надежды, которая поддерживает ее.
«Сыночек молодец, Надя супер как всегда!», «Как приятно, что у Нади такая хорошая семья, заботливый муж, замечательные дети. Это самое главное)», - пишут люди.
Как известно, Игоря Надежда Мейхер родила в 2002 году от бизнесмена Александра Лищенко. В 2009 году мальчик озвучивал персонажа в мультфильме «День рождения Алисы».
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Напомним, что конфликт Мейхер и Димопулос: в Сети оказалась переписка экс-солисток "ВИА Гра", которая все объясняет.
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