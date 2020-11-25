Українці знову почнуть отримувати від держави "пакет малюка" під час народження дитини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку представника українського уряду у Верховній Раді Василя Мокана.

Так, у середу, 25 листопада, Кабінет міністрів України прийняв проєкт постанови про одноразову натуральну допомогу при народженні дитини "Пакет малюка" - документ прийняли з одноденним доопрацюванням.

"Врегулювати питання виплати грошової компенсації у разі неотримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" протягом 30 днів із дня народження дитини", - йдеться в тексті документу.

Згідно з постановою українського уряду, дітям, народженим починаючи з 24 жовтня 2020 року і до 1 липня 2021 року включно, повинні бути надані протягом 30 днів з моменту народження "пакети малюка".

Якщо пакет буде пошкоджено або ж у ньому будуть відсутні ті чи інші предмети, необхідно протягом трьох днів з моменту отримання допомоги скласти відповідний акт і звернутися в місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту.

А в разі недоотримання протягом 30 днів "пакета малюка" з незалежних від одержувача причин передбачається виплата грошової компенсації.

Як відомо, нещодавно Кабмін підтримав пілотний проєкт Мінсоцполітики, який передбачає, що замість "пакет малюка" батьки можуть отримати цільову грошову компенсаційну виплату в розмірі 5 тис. гривень.

Однак Дитячий фонд ООН закликав уряд зберегти "пакети малюка", які замінили грошовими виплатами. В організації наголосили, що програма є універсальною для всіх сімей, незалежно від їх соціально-економічного статусу.

Як відомо, "пакети малюка" включають в себе предмети першої необхідності для молодих матерів при догляді за новонародженим. Це підгузники, пелюшки, вологі серветки, бавовняні шапочки, креми, присипки і інші засоби для догляду за малюком.

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