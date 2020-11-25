Кому пощастить з погодою

Комфортне потепління нарешті повернулося до України

Свіжий прогноз погоди у своєму мікроблозі Facebook оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що завтра, 26 листопада, істотних опадів у нашій країні не очікується, але на крайній півночі трохи дощитиме.

"Протягом дня у більшості областей очікується +4+8 градусів, в Криму до +10 градусів. На Сході України буде холодніше, +2+4 градуси", - розповідає Діденко у своєму Facebook.

Синоптик також закликала мешканців Києва тепліше одягатися незважаючи на те, що до України прийшло потепління.

"Кияни! Нагулюйтеся завтра-післязавтра, адже буде переважно сухо й досить тепло - одежу підбирайте, звичайно, відповідно кінцю листопада. Протягом дня десь близько +5 градусів", - продовжила спеціаліст у свіжому прогнозі.

Підсумовуючи, Наталка Діденко попередила, що вже на вихідних до України прийде похолодання, тому у столиці можливий дощ зі снігом.

Раніше мешканців Києва попереджали про повернення потужних морозів.

За словами кліматолога Миколи Кульбіди, морози будуть суворими, але короткочасними. Але він одразу попередив, що прийдешня зима запам'ятається українцям маленьким сніговим покривом.

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