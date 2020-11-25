Погода в Україні 25 листопада буде несприятливою для половини українців

Як пише Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в середу на значній території країни пройдуть дощі. При цьому температура повітря в Україні не підніметься-холод не відступить навіть під час опадів.

Так, у східних регіонах пройдуть дощі крім Запорізької області. Температура не підніметься вище 3-5 градусів. Вночі буде ще холодніше - до 0-2 градусів.

На півночі і в центрі дощі пройдуть лише частково. Очікуються опади у Києві, а також Чернігівській та Черкаській областях. А от у Кропивницькому буде сонячно. Температура повітря в середу коливатиметься в районі 4-6 градусів.

У західних регіонів дощів не буде, але холодна погода нікуди не дінеться. Вдень на заході очікується 4-6 градусів, а вночі 0-2 градуси. Найтепліше буде у Львові. Там стовпчики термометра прогріються до 6-8 градусів.

Найтепліше 25 листопада буде в південних регіонах. Біля моря температура підніметься до 6-9 градусів.

У Києві в середу буде холодно і сиро. Пройде невеликий дощ, тому жителі столиці знову не зможуть насолодитися осіннім сонцем.

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