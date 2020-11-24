Кому з українців погода підготувала "сюрпризи"

Більшості регіонів України пощастить, оскільки до країни прийшов антициклон Валентин

Про це у своєму Facebook розповіла авторитетний синоптик Наталка Діденко.

Як прогнозує Діденко, незважаючи на антициклон, атмосферний фронт зачепить деякі області, де пройдуть дощі з мокрим снігом.

"Наші східні та північні області зачепить атмосферний фронт дощем та мокрим снігом (фаза опадів - залежно від температури повітря). Вітер завтра буде західним, помірним", - попередила спеціаліст.

Синоптик також зазначила, що вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +4 до +8 градусів, а на Сході буде трохи прохолодніше - +1..+4.

У Києві завтра, 25 листопада, ймовірний невеликий дощ, але вітер, у порівнянні із вівторком, трохи ослабне.

"У Києві завтра, 25-го листопада, хмарно, якась або мряка, або трохи незначного дощу. Вітер завіватиме з заходу, порівняно із сьогоднішнім днем, трохи послабне. Температура повітря у столиці вдень становитиме +5, +6 градусів", - резюмувала Наталка Діденко у свіжому прогнозі.

Раніше ми розповідали, що до Києва навідаються потужні морози.

Як попередив синоптик Микола Кульбіда, морози будуть суворими, але короткочасними. Більше того, ця зима запам'ятається українцям маленьким сніговим покривом.

За його словами, в українську столицю вже прийшла календарна зима, і сніг в цей час – це не дивина, а його поява можна пояснити діяльністю атмосферного фронту.

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