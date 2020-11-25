Кому повезет с погодой

Комфортное потепление наконец вернулось в Украину

Свежий прогноз погоды в своем микроблоге Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что завтра, 26 ноября, существенных осадков в нашей стране не ожидается, но на крайнем севере немного будет дождливо.

"В течение дня в большинстве областей ожидается + 4 +8 градусов, в Крыму до + 10 градусов. На Востоке Украины будет холоднее, +2+4 градуса", - рассказывает Диденко в своем Facebook.

Синоптик также призвала жителей Киева теплее одеваться несмотря на то, что в Украину пришло потепление.

"Киевляне! Нагуливайтесь завтра-послезавтра, ведь будет преимущественно сухо и достаточно тепло - одежду подбирайте, конечно, соответственно концу ноября. В течение дня где-то около + 5 градусов", - продолжила специалист в свежем прогнозе.

Подытоживая, Наталья Диденко предупредила, что уже на выходных в Украину придет похолодание, поэтому в столице возможен дождь со снегом.

Ранее жителей Киева предупреждали о возвращении мощных морозов.

По словам климатолога Николая Кульбиды, морозы будут суровыми, но кратковременными. Но он сразу предупредил, что грядущая зима запомнится украинцам маленьким снежным покровом.

Напомнить, Дожди, холод и слякоть ворвутся в Украину

Также Politeka писала, Мощный циклон поделит Украину на части, в каких областях ожидать непогоды

Politeka ранее сообщала, что По Украине снова ударят дожди с мокрым снегом, зима уже на подходе