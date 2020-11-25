У Національному банку виявили ще одну схему шахраїв, які крадуть гроші українців

Як стало відомо Politeka.net, зловмисники все частіше користуються важким становищем українців під час карантину і пропонують компенсації від держави. Прес-служба регулятора в соцмережі "Фейсбук" попередила про нові махінації.

За даннм НБУ, аферисти обіцяють фінансову допомогу на оплату "комуналки", медичних послуг, компенсації постраждалим від китайського вірусу і багато іншого. Вони відправляють своїм жертвам смс-повідомлення з посиланням на спеціально створений сервіс, який показує повідомлення про те, що людині призначена дуже велика сума виплати - зазвичай десятки тисяч гривень. Нібито, потрібно сплатити лише невелику комісію в 100-200 гривень.

Зрозуміло, сплативши "комісію", ніяких грошей українці не отримують. Більш того, злочинці намагаються виманити ще більше грошей на формування рахунку, перевірку коштів та інші неіснуючі послуги.

Щоб не потрапити в таку пастку, не можна довіряти фальшивим повідомленням, тим більше, що зараз можна перевірити інформацію через Інтернет. Якщо пропонують онлайн-компенсацію від держави-краще звернутися до профільної установи, зателефонувавши на гарячу лінію. Рекомендується також розповісти про шахрайську схему знайомим, літнім людям і батькам. Якщо ж все таки повірили аферистам і відправили їм гроші - потрібно звернутися до Кіберполіції.

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