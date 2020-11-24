Аферисты используют эпидемию, чтобы отнимать деньги у доверчивых пенсионеров

Как стало известно Politeka.net, пожилые украинцы стали жертвами мошеннической схемы со звонками. Один из пострадавших рассказал подробности программе "Сегодня" на канале "Украина".

Сергею Павлову позвонили ранним утром, когда он был спросонья, охрипший голос представился именем сына и рассказал тяжелом диагнозе. На руку мошенникам сыграл тот факт, что родители ждали приезда мужчины.

"Ты знаешь, папа, у меня беда. Я заболел", - передал слова собеседника Сергей. - "Я спрашиваю, неужели эта пандемия? Нет, говорит, просто грипп, но супруга вызывала скорую. Я очень сильно переволновался. У него пять маленьких детей".

Пенсионер предложил сыну лекарства, но аферисты заявили, что препараты уже заказил, нужны лишь деньги - три тысячи гривен. Сергею и в голову не пришло, что он разговаривает с мошенником, ведь тот общался с ним, как обычно, и даже упоминал имя невестки. К счастью, когда пожилой украинец уже записывал номер и готовился отправлять деньги, к нему в гости пришел сын, и обман раскрылся.

Психолог Олег Чабан утверждает, что злоумышленники часто сбивают жертв с толку привычными словами, когда звонят от имени родственников, особенно во время эпидемии китайского вируса. Почувствовав хоть какой-то подвох, стоит взять небольшую паузу, перезвонить родному человеку через несколько минут или обратиться за советом к другому близкому.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко добавил, что аферисты без труда узнают информацию о людях благодаря соцсетям, данным из банков и другим интернет-ресурсам, многие получают доступ к базам данных. По его словам, многие украинцы оставляют свои персональные данны, например, когда участвуют в акциях. Самый простой способ не быть обманутым - проверять в интернете номер карты, куда просят скинуть деньги. Если же попались на крючок аферистов - нужно обратиться в полицию.

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