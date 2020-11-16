Український співак Костянтин Бочаров (MELOVIN), який був фаворитом Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробачення, поділився чуттєвим фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував селфі, на якому виглядав неймовірно круто. Він широко посміхався і посилав промені добра своїм шанувальникам.

"Привіт", - коротко підписав фото артист.

За короткий час пост співака зібрав майже 9 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Булочка з корицею", "та сама посмішка, якої мені не вистачає в ці сірі будні", "я осліпла. Від цієї фотки виходить яскраве тепле світло!", "Посміхнулася", "схуд капець", "голівудський актор", "ти як Баранчик Шон", "ми раді, що у тебе все добре", "хлопець з 70-х. гарний!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Бочаров прославився після перемоги в 6 сезоні «Х-фактора». Його наставником у шоу був Ігор Кондратюк. Після проекту артист починає займатися сольною кар'єрою і бере участь у Національному відборі на Євробачення. Пізніше він представляє Україну на пісенному конкурсі.

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