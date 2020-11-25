Молодой певец Константин Бочаров (MЕLOVIN), который был фаворитом Андрея Данилко на Нацотборе Евровидения, решил поделиться с поклонниками пережитым

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист рассказал о панических атаках, которые он переживал, и страхе, сопровождавшем его. Через день он решил продолжить свой рассказ, описав, что чувствовал после первых приступов.

«Мне было достаточно признаться себе в том, что мне пора отправиться домой. Там где был рождён. Да и вообще, как показывает практика, в любой непонятной ситуации ничто так не лечит, как дом, бокал вина и тепло близких и самых дорогих», - начал Константин, отметив, что у него не было депрессии.

Парень считает, что его организм таким образом отреагировал на карантин, ведь в один момент он потерял профессию и возможность видеться с людьми. Он месяц сидел дома, погрузившись в свои переживания, хотя ранее бывал дома очень редко.

Восстанавливался он в Одессе, где гулял на свежем воздухе, хорошо кушал и отдыхал.

Свой рассказ MЕLOVIN сопроводил очень странным фото. Певец был заплаканным, а на голове у него красовались перья. В комментариях ему оставили массу слов поддержки.

«Душераздирающее фото», «Тяжело вспоминать о том, что тебе пришлось пережить, это действительно очень страшно», «Слёзы видеть очень больно», «Читаю я все это и понимаю - ты страдал, но не сдавался. Настоящий пример, я так тобой горжусь», - пишут люди.

Напомним, что похудевший MELOVIN впечатлил голливудской внешностью: «Парень из 70-х».

Как сообщала Politeka, беда случилась у MELOVIN, певец раскрыл подробности: "То кидает в жар, то в холод...".

Также Politeka писала, что MELOVIN напугал новой внешностью, что случилось с его лицом.