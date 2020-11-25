Клієнти приголомшені, чому Ощадбанк не може відразу ж закрити їх банківські рахунки

Про це йдеться у відгуку, який був опублікований на порталі Мінфін.

Жінка розповіла, що їй відкривали зарплатну картку Ощадбанку. Її підприємство знаходиться в Дніпрі, але тимчасово вона працювала в Кам'янському.

Тривалий час після переїзду до Києва вона не користувалася карткою Ощадбанку, тому залишок грошей вирішила перевести на інший рахунок.

"Але при переказі грошей не врахувала ліміт через послуги банку і мені відразу заблокували Ощад24. На гарячу лінію я дзвонила і чекала по 20 хвилин. Коли додзвонилася мені сказали, що відкрити доступ в Ощад 24 мені можуть тільки в Кам'янському і закрити карту теж", - поскаржилася клієнтка.

Жінка також дивується, чому для того, щоб закрити карту в Ощадбанку, їй потрібно кидати роботу, сім'ю, а також шукати 1500 гривень на квиток в Кам'янське.

"В Ощадбанку в Києві, навіть у центральному відділенні ніхто нічого зробити не може. Я просила контакти в центральному відділенні, щоб як то в нинішній умовах це вирішити, мені сказали що ніхто тут нічого не знає і не зробить, тільки в Кам'янському", - продовжила вона у своїй скарзі.

В Ощадбанку, в свою чергу, визнали, що жінка може закрити карту тільки в тому відділенні, де її відкривали.

"Добрий день! Просимо вибачення ща можливі незручності. Рахунок дійсно можливо закрити саме в обслуговуючому відділенні, де він був відкритий. Зараз працюємо над масштабним проектом, який, після реалізації, дозволить проводити всі операції в будь-якому відділенні банку...",- відреагував на скаргу представник Державного банку.

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