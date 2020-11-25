Популярна українська співачка Оля Полякова приголомшила шанувальників відео, на якому вона намагається зняти лінзи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Полякової в соцмережі.

Так, українська знаменитість опублікувала відео, на якому вона у ванній намагається зняти лінзи, однак у неї це погано виходить.

Співачка тривалий час намагається дістати лінзи з очей, промиваючи їх водою, та скаржиться, що це нібито неможливо зробити.

Страждання співачки тривають понад 5 хвилин. В результаті вона вирішила здатись, і їй почали допомагати члени її команди.

"Зняти цю фігню неможливо, з очей виковиряти неможливо", - запевняла Полякова.

Коли нарешті лінзи дістали з очей, Полякова заявила, що більше ніколи їх не надягне.

У коментарях під відео відомий український фотограф Соня Плакидюк пообіцяла Поляковій навчити її знімати лінзи.

"Котику, я навчу тебе - це простіше, ніж здається. Раніше теж всім світом вилучали мені лінзи і навіть втратили в оці шматочок", - написала вона.

Інші коментатори залишились під враженням від побаченого і заріклись ніколи не носити лінзи.

"Тепер я точно ніколи не буду намагатись їх надягати", "На це навіть дивитись боляче", - пишуть під відео.

Нагадаємо, розпатлана Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Єфросиніною і Плакидюк.

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