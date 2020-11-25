Популярний співак Дан Балан складе компанію своїй колезі Тіні Кароль на шоу "Танці з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, інформація про виступ артиста з'явилася на офіційній сторінці проекту в соцмережі "Instagram". Найближчої неділі зірка "Голосу країни" стане спеціальним гостем програми.

"Ви так цього чекали 🔥 у суперфіналі свій спеціальний виступ подарує співак, тренер шоу #голоскраїни Dan Balan. Співакові є чим тебе здивувати, тому не пропусти цей неймовірний музичний сюрприз вже цієї неділі о 21:00 на 1 + 1".

Новина обрадувала шанувальників Дана Балана і Тіни Кароль, які почали активно обговорювати майбутній ефір в коментарях під постом:

"Нарешті дочекалися 💐"; "спасибі 🧛 ♂ ️ ❤ ️ 🔥 дуже чекали дана";" як тепер дочекатися танців? ❤ ️ 🔥 "; "А можна ще Дана до тіні в голдрум? за традицією 🙂"; "не треба,а то Тіна знову почне заїкатися і всяку нісенітницю нести, ох вже цей Дракула, не може Тіна спокійно стояти біля нього і не бентежитися"; "Коханий повернувся"; "минулий раз був Хардколь, тепер Дантіна"; "хочеться, щоб він був на балконі"; "Дайте йому мікрофон і поставте з Тіною в голдрум. Нехай вона там загубиться знову 😹"; " сподіваюся Дан не буде танцювати? Нехай краще заспіває";"Ну тепер Дантина повинна порвати всі перегляди".

Нагадаємо щаслива Кароль отримала любовне визнання від відомого красеня: "Дан нервово курить"

Як повідомляла Politeka, томна Тіна Кароль в обнімку з Баланом на " Танцях з зірками "викликала справжній ажіотаж:" Люди, що вам не подобається?".

Також Politeka писала, що зниклий майже на місяць Дан Балан ефектно з'явився, шанувальники дочекалися.