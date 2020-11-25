Популярный певец Дан Балан составит компанию своей коллеге Тине Кароль на шоу "Танці з зірками"

Как сообщает Politeka.net, информация о выступлении артиста появилась на официальной странице проекта в соцсети "Инстаграм". В ближайшее воскресенье звезда "Голосу країни" станет специальным гостем программы.

"Вы так этого ждали 🔥 В суперфинале свой специальный выступ подарит певец, тренер шоу #голоскраїни Dan Balan. Певцу есть чем тебя удивить, поэтому не пропусти этот невероятный музыкальный сюрприз уже в это воскресенье в 21:00 на 1 + 1".

Новость обрадовала поклонников Дана Балана и Тины Кароль, которые начали активно обсуждать будущий эфир в комментариях под постом:

"Наконец дождались 💐"; "Спасибо 🧛‍♂️ ❤️🔥 Очень ждали Дана"; "Как теперь дождаться танцев? ❤️🔥"; "А можно еще Дана к Тине в голдрум? по традиции 🙂"; "Не надо,а то Тина снова начнёт заикаться и всякую чушь нести, ох уж этот Дракула, не может Тина спокойно стоять возле него и не смущаться"; "Любимый вернулся"; "Прошлый раз был Хардколь, теперь Дантина"; "Хочется, чтобы он был на балконе"; "Дайте ему микрофон и поставьте с Тиной в голдрум. Пусть она там потеряется опять 😹"; "Надеюсь Дан не будет танцевать? Пусть лучше споёт"; "Ну теперь Дантина должна порвать все просмотры".

Напомним, счастливая Кароль получила любовное признание от известного красавца: "Дан нервно курит"

Как сообщала Politeka, томная Тина Кароль в обнимку с Баланом на "Танцях з зірками" вызвала настоящий ажиотаж: "Люди, что вам не нравится?".

Также Politeka писала, что пропавший почти на месяц Дан Балан эффектно объявился, поклонники дождались.