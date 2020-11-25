Норвезька модель Хільде Осланд, що отримала титул "найкрасивіша жінка світу", розбурхала формами, "упакованими" в тісний наряд
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких покрутилася перед камерою в синьому мікротопі та лосинах з високою талією.
Скандинавський еталон краси, Хільде, показала соковиту фігуру з усіх боків, позбавивши шанувальників дару мови.
Гаряча блондинка пройшлася по вулиці, виставивши напоказ спокусливе декольте, а також козирнула "солоденькими булочками", повернувшись спиною.
"В обновках🦋 💙", - підписала фото модель.
Розлучена Христина Асмус приголубила себе на камеру, запустивши руки в штани: "Що це було взагалі?"
Нова біда обрушилася на Наташу Корольову після зрад Тарзана, співачка не витримала: "На мені заробляють!"
Розкрита причина раку у Заворотнюк, яка порвала всі зв'язки з подругами: "Вона сама вже зрозуміла, що..."
Періс Хілтон блиснула своєю головною розкішшю в міні-сукні з декольте до пупка: "Блискуча"
Зазначимо, Осланд стала відомою в мережі після участі в конкурсі "Народний артист" (Idol Norway). І хоча дівчина не дійшла до фіналу, але її почали впізнавати всюди завдяки яскравій зовнішності. Після співочого конкурсу Осланд подалася в моделі. Instagram красуні налічує вже майже 4 млн фоловерів.
Користувачі із захопленням зустріли нові фото зірки:
"Дійсно приголомшливо😍"
"🤪дорогоцінна🤗🔗"
"Ти лялька, красива!!! 😍"
"Ви абсолютно красиві 🌷 🌷 🌷 "
"не ходи просто так, солодка ❤️💞"
"Абсолютно приголомшлива! Тільки що натрапив на ваш аккаунт"
"Червоний, жовтий, але мені подобається синій 😜"
"Вау, я просто втратив дар мови. Вау!!!! 🔥 💚⚘"
"Як це можливо, бути такою милою"
Раніше ми повідомляли, Хільде продемонструвала "гідність" в напівпрозорій синій білизні. Для більшого ефекту дівчина підняла руки вгору, захопивши волосся.
"Вау, чудовий вид..."; Ти приголомшлива дівчинка; Боже мій, це має бути дуже шикарна білизна", - відреагували фанати.
Нагадаємо,
Як повідомляла Politeka, найгарячіша скандинавська модель запаморочила голову "пагорбами" в мереживній білизні
Також Politeka писала, що скандинавська богиня Хільде Осланд довела до екстазу розвагами на пляжі