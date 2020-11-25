Норвезька модель Хільде Осланд, що отримала титул "найкрасивіша жінка світу", розбурхала формами, "упакованими" в тісний наряд

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких покрутилася перед камерою в синьому мікротопі та лосинах з високою талією.

Скандинавський еталон краси, Хільде, показала соковиту фігуру з усіх боків, позбавивши шанувальників дару мови.

Гаряча блондинка пройшлася по вулиці, виставивши напоказ спокусливе декольте, а також козирнула "солоденькими булочками", повернувшись спиною.

"В обновках🦋 💙", - підписала фото модель.

Зазначимо, Осланд стала відомою в мережі після участі в конкурсі "Народний артист" (Idol Norway). І хоча дівчина не дійшла до фіналу, але її почали впізнавати всюди завдяки яскравій зовнішності. Після співочого конкурсу Осланд подалася в моделі. Instagram красуні налічує вже майже 4 млн фоловерів.

Користувачі із захопленням зустріли нові фото зірки:

"Дійсно приголомшливо😍"

"🤪дорогоцінна🤗🔗"

"Ти лялька, красива!!! 😍"

"Ви абсолютно красиві 🌷 🌷 🌷 "

"не ходи просто так, солодка ❤️💞"

"Абсолютно приголомшлива! Тільки що натрапив на ваш аккаунт"

"Червоний, жовтий, але мені подобається синій 😜"

"Вау, я просто втратив дар мови. Вау!!!! 🔥 💚⚘"

"Як це можливо, бути такою милою"

Раніше ми повідомляли, Хільде продемонструвала "гідність" в напівпрозорій синій білизні. Для більшого ефекту дівчина підняла руки вгору, захопивши волосся.

"Вау, чудовий вид..."; Ти приголомшлива дівчинка; Боже мій, це має бути дуже шикарна білизна", - відреагували фанати.

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