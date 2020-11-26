Российский певец Сергей Лазарев показал, как его почитают танцоры из команды

Артист, которому приписывают роман с Ани Лорак, выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежее видео с репетиции, на котором показал одно из движений для будущих концертов, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте до конца). Сергей Лазарев предстал перед поклонниками в удобном наряде, который отлично подходит для танцев: черной футболке, спортивных штанах и ярко-оранжевых кроссовках.

В таком виде мускулистый исполнитель стал среди шести парней и девушек, самоуверенно засунув руки в штаны. Танцоры окружили Сергея Лазарева и дружно прижались к его торсу пластичными движениями.

Пользователи социальной сети в комментариях восхитились музыкантом и его шоу-балетом:

"Крутой танцорский состав"; "Как круто 😍🔥 отличная команда ❤️"; "Лучшие 🔥"; "Какие вы здесь крутые😍💔"; "Это замечательно! 🔥"; "Притягательно ❤️"; "Лучшая команда! С нетерпением жду новое шоу которое дай Бог будет в 21 году !да и вообще концертов ❤️"; "Какие классные"; "Хочу на концерт"; "Папочка рулит ❤️😂"; "Какие красоточки ❤"; "Босс"; "Вааай, прекрасные ребятки снова что-то задумали 😌💫"; "Любимая команда😊❤️ Скучаю по концертам💛 Ждём возвращения нормальной жизни без ограничений из-за пандемии 😊"; "Ну сколько можно? Чего такой красивый то? 💔"; "Ой, мамочки.. Какой вы милый! 😍❤️Удачи Вам! 🔥👏🏼"; "Серёжа по стойке смирно 😂😂".

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