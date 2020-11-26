Шанувальники звикли бачити зірок на публіці з шаром макіяжу на обличчі, ідеальною укладанням і пишними зачісками

При цьому в реальному житті артисти виглядають зовсім інакше. Щоб показувати яскраві образи в соціальній мережі Instagram, зірки поспішають скористатися послугами візажиста, косметологів, використовують сильну обробку фото і фотошоплять кадри до невпізнання. Нерідко змінюють образи артистів і самі стилісти, викликаючи подив в мережі.

Представляємо вашій увазі топ-фото зірок, кадри яких здивувала фанатів: зірок просто не впізнали і завалили неоднозначними питаннями.

Настя Каменських останнім часом все частіше користується Instagram-фільтрами, показує вдома незвичайні образи і розповідає про схуднення, дивуючи фігурою. При цьому в мережі відзначають, що на різних фото за короткий термін співачка змінюється занадто сильно і все це часто виглядає, як сильна обробка кадрів, а в коментарях під останніми фото шанувальники відзначили, що через фільтр Настя виглядає так, ніби робила "закіс під Джолі".

Ані Лорак практично під кожним фото пишуть про невдалу пластику і надмірне використання ботокса. Також зірку критикують за постійну зміну зачіски і кольору волосся. На думку шанувальників, Кароліна перестаралася з експериментами і тепер її нова форма губ і носа повністю перетворила обличчя. Частина фоловерів знаменитості також пише про невдале використання перук під час зйомок останнього кліпу.

Анна Седокова в минулому році була висміяна за невдале використання фотошопу під час відпочинку - артистка приховала целюліт на сідницях, за що поплатилася. Скандал, пов'язаний з її фігурою, обговорювали довгий час. Втім, за словами користувачів Instagram, зірку це не зупинило і вона продовжує зловживати обробкою фото, змінювати зовнішність і занадто сильно намагається приховати недоліки під шарами вечірнього макіяжу.

Анастасія Волочкова не дивлячись на всі спроби показати, як вона нібито схудла і молодо виглядає, продовжує ганьбитися. У мережі активно обговорюють останні фото балерини, яка нещодавно в декількох відеороликах показала, в якому стані її шкіра, як вона виглядає в недоречних відкритих бікіні і навіть те, як виглядає її рівна талія.

Тіна Кароль одна з тих зірок, які не потребують фотошопу кадрів. Зірка активно стежить за собою, максимально часто показує себе без макіяжу і намагається підбирати скромні вбрання, що не демонструватимуть фігуру з невдалих ракурсів. Однак, на думку користувачів, деякі фотографи Тіни часто змінюють її образи і дивують обробкою кадрів, через що скромну співачку іноді просто не впізнати.

Струнку Віру Брежнєву часто критикують шанувальники через фото, на яких зірка показує себе з яскравим макіяжем або ж демонструє фігуру у всій красі. Багато хто сумнівається в природності представлених кадрів і відзначають, що в реальному житті Віра виглядає зовсім по-іншому, а на глянцевих кадрах "це ніби не вона".

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