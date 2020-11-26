Поклонники привыкли видеть звезд на публике со слоем макияжа на лице, идеальной укладкой и пышными прическами

При этом в реальной жизни артисты выглядят совершенно иначе. Чтобы показывать яркие образы в социальной сети Инстаграм, звезды спешат воспользоваться услугами визажиста, косметологов, используют сильную обработку фото и фотошопят кадры до неузнаваемости. Нередко меняют образы артистов и сами стилисты, вызывая недоумение в сети.

Представляем вашему вниманию топ-фото звезд, кадры которых удивила фанатов: звезд просто не узнали и завалили неоднозначными вопросами.

Настя Каменских в последнее время все чаще пользуется Инстаграм-фильтрами, показывает дома необычные образы и рассказывает о похудении, удивляя фигурой. При этом в сети отмечают, что на разных фото за короткий срок певица меняется слишком сильно и все это часто выглядит, как сильная обработка кадров, а в комментариях под последними фото поклонники отметили, что из-за фильтра Настя выглядит так, будто делала "закос под Джоли".

Ани Лорак практически под каждым фото пишут о неудачной пластике и чрезмерном использовании ботокса. Также звезду критикуют за постоянную смену прически и цвета волос. По мнению поклонников, Каролина перестаралась с экспериментами и теперь ее новая форма губ и носа полностью преобразила лицо. Часть фолловеров знаменитости также пишет про неудачное использование париков во время съемок последнего клипа.

Анна Седокова в прошлом году была высмеяна за неудачное использование фотошопа во время отдыха - артистка скрыла целлюлит на ягодицах, за что поплатилась. Скандал, связанный с ее фигурой, обсуждали долгое время. Впрочем, по словам пользователей Инстаграм, звезду это не остановило и она продолжает злоупотреблять обработкой фото, менять внешность и слишком сильно пытается скрыть недостатки под слоями вечернего макияжа.

Анастасия Волочкова не смотря на все попытки показать, как она якобы похудела и молодо выглядит, продолжает позориться. В сети активно обсуждают последние фото балерины, которая недавно в нескольких видеороликах показала, в каком состоянии ее кожа, как она выглядит в неуместных открытых бикини и даже то, как выглядит ее ровная талия.

Тина Кароль одна из тех звезд, которые не нуждаются в фотошопе кадров. Звезда активно следит за собой, максимально часто показывает себя без макияжа и старается подбирать скромные наряды, что не будут демонстрировать фигуру с неудачных ракурсов. Однако, по мнению пользователей, некоторые фотографы Тины часто меняют ее образы и удивляют обработкой кадров, из-за чего скромную певицу иногда просто не узнать.

Стройную Веру Брежневу часто критикуют поклонники из-за фото, на которых звезда показывает себя с ярким макияжем или же демонстрирует фигуру во всей красе. Многие сомневаются в естественности представленных кадров и отмечают, что в реальной жизни Вера выглядит совсем по-другому, а на глянцевых кадрах "это будто не она".

Напомним, юная дочь Веры Брежневой вывалила свой стыд в полупрозрачном топе, мать не сдержалась.

Как сообщала Politeka, прилизанная Вера Брежнева в прозрачном пальто потеряла голову от подружки Монатика: «Не все знают, но…».

Также Politeka писала, что Вера Брежнева без одежды показала, чем она лучше любой «ВИА Гры».